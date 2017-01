Meijs Motorman: Elektro-Moped im Retro-Stil

Wie eine Mischung aus Cruiser-Fahrrad und Motorrad der beiden ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts präsentiert sich die Meijs Motorman. Hinter dem Retro-Style steckt jedoch modernste Technik.

Das Zweirad des Maastrichter Designers Ronald Meijs wird nämlich von einem Elektromotor angetrieben.

Die 45 Kilogramm schwere Motorman verfügt über eine EU-Zulassung und kann als Kleinkraftrad (früher nannte man so etwas Moped) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h mit dem kleinen Versicherungs-Kennzeichen gefahren werden.

Der Motor leistet drei PS, bringt es aber auf ein kräftiges Drehmoment von 60 Newtonmetern. Die Reichweite des E-Bikes soll bei 50 bis 65 Kilometer liegen. Danach muss der Akku an die Steckdose. Rund sechs Stunden dauert der Ladevorgang nach Angaben des Herstellers.

Retro-Look: die Meijs Motorman fährt Tempo 45.

Seine Design-Philosophie beschreibt der studierte Industriedesigner Ronald Meijs mit den Worten „alles weglassen, was nicht nötig ist“. So verfügt die Motorman weder über Blinker noch Federung – ein Sattel im Old-School-Stil mit zwei Sprungfedern muss genügen. Einziges Zubehör ist ein Gepäckträger. Immerhin spart die Reduktion auf das Wesentliche Gewicht, was bei einem Elektrofahrzeug vor allem längere Reichweite bedeutet.