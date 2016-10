Potentes Dreirad: Harley-Davidson zeigt Trike Freewheeler

Pkw-Führerschein ausreichend

Ein Dreirad ist nicht nur etwas für Kleinkinder. Der US-amerikanische Motorrad-Hersteller Harley-Davidson hat nun auch ein zweites Trike, ein dreirädriges Motorrad, auf den Markt gebracht. Die Maschine soll durch Tempomat und Rückfahrhilfe überzeugen.

Köln (dpa/tmn) - Harley-Davidson stellt sich breiter auf: Der amerikanische Hersteller erweitert sein Trike-Programm um eine zweite Maschine. Für das Modelljahr 2017 zeigt sich der dreirädrige Freewheeler auf der Intermot in Köln (Publikumstage 6. bis 9. Oktober).

Der Hot-Rod-Look und klassische, klare Formen zeichnen den Freewheeler optisch aus, heißt es beim Hersteller. Beim Motor greift der von vornherein dreirädrig geplante Freewheeler auf den neuen Milwaukee-Eight mit 1745 ccm zurück. Der luftgekühlte Vierventiler-V2 hat ölgekühlte Auslassventile, leistet hier 65 kW/88 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 150 Newtonmetern. Die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsganggetriebe. Es gibt eine elektrische Rückfahrhilfe. Die Höchstgeschwindigkeit liegt laut Hersteller bei 165 km/h. Je zwei Scheibenbremsen verzögern vorne und hinten die Fahrt.

An der 49-mm-Telegabel dreht sich ein Leichtmetallrad in 19 Zoll, während am Heck ein Duo in 15 Zoll mit 205er Reifen zum Einsatz kommt. Den Weg erhellen Frontscheinwerfer und Heckleuchten mit LED-Technik. Das Tempo können die Biker via Tempomat regeln und auf ein Gepäckabteil mit 60 Litern zurückgreifen. Das 507 Kilogramm schwere Trike kostet mindestens 30 495 Euro und ist laut Hersteller etwa auch mit dem Pkw-Führerschein Klasse 3 fahrbar.

