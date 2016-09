Immer mehr Betroffene

Etwa 29 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind in ihrer eigenen Familie von Demenz betroffen.

Für viele ist dies mit Belastungen verbunden, wie eine in Berlin veröffentlichte Umfrage des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) ergab. 58 Prozent macht es traurig, wie sich der Erkrankte aus ihrer Sicht verändert. 30 Prozent sind demnach unsicher, wie sie mit dem Betroffenen umgehen sollen. Und jeder vierte Minderjährige äußert Angst, dem Verwandten könne etwas zustoßen. „Demenz betrifft auch junge Angehörige“, erklärte ZQP-Vorstandschef Ralf Suhr. „Die Erkrankung auf ein ausschließliches Altersphänomen zu reduzieren, ist falsch.“ Die Aufklärung über Alzheimer und Demenz müsse daher daher bereits altersgerecht zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule beginnen. Die Befragten berichteten aber auch von positiven Erfahrungen. 15 Prozent gaben an, viel durch den Umgang mit an Demenz erkrankten Angehörigen zu lernen. Fast jeder Siebte erklärte, durch die Krankheit einen stärkeren Familienzusammenhalt wahrzunehmen. Befragt wurden etwa tausend Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren. Das ZQP ist eine vom Verband der Privaten Krankenversicherung eingerichtete Stiftung.