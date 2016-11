Wirsingroulade mit Paprikasoße

Hackfleischfüllung

Wer eine Schwäche für Kohlrouladen hat, sollte es mit diesen Wirsingröllchen versuchen. In sie wird eine Mischung aus Hackfleisch und Gewürzen gesteckt. Sehr wichtig ist die Paprikasoße, die geschmacklich mit Geflügelfond sowie Paprikapaste angereichert wird.

Kategorie: Hauptspeise

Zutaten für 4 Person:

Rouladen:

8 große, dunkelgrüne Wirsingblätter

1 kg Schweinehackfleisch

2 Eier

25 Gramm Pankomehl (japanisches Paniermehl)

40 Gramm frischer Ingwer, geschält und fein gehackt

25 Gramm Senf

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Rapsöl zum Anbraten

Soße:

300 Gramm rote Paprikaschoten in Stücke geschnitten

70 Gramm Butter

20 Gramm fermentierte Paprikapaste

10 Gramm getrocknete Paprikaflocken

750 Milliliter Geflügelfond

70 Milliliter Limettensirup

Soßenbinder hell

Zubereitung:

Die Wirsingblätter in Salzwasser blanchieren und je zwei Blätter zu 1/3 überlappend übereinanderlegen. Das Hackfleisch mit den restlichen Zutaten vermengen und auf vier Rouladen aufteilen. Wirsing und Hackfleisch wie eine Tasche fest einrollen, im Ofen bei 83 Grad etwa 40 Minuten garen und vor dem Servieren in etwa Rapsöl anbraten. Zum Anrichten in Scheiben schneiden.

Für die Soße die Paprikastücke leicht in etwas Butter anrösten, die Paprikapaste und die -flocken dazugeben und leicht anschwitzen. Den Fond angießen und köcheln lassen, bis die Paprikastücke sehr weich sind. Dann pürieren, durch ein Sieb passieren und mit Salz und etwas Limettensirup abschmecken. Zum Schluss leicht mit etwas Soßenbinder abbinden.