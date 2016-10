16-Jährige im Zug von Kassel nach Bad Arolsen sexuell belästigt

Kassel/Bad Arolsen. Ein 16-jähriges Mädchen ist auf einer Zugfahrt von Kassel nach Bad Arolsen sexuell belästigt wurden. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Die Jugendliche war am Donnerstag, 13. Oktober, mit einer Kurhessenbahn von Kassel-Wilhelmshöhe (Abfahrt 18.41 Uhr) nach Bad Arolsen unterwegs. Kurz nach dem Halt in Ehringen setzte sich ein fremder Mann gegen die Schülerin und berührte sie mehrfach unsittlich an der Brust und den Beinen.

Zwei Stationen weiter, am Bahnhof Külte-Wetterburg, betrat ein junger Mann mit einem Mountainbike das Abteil. Daraufhin verließ das Mädchen ihren Platz neben dem Täter und setzte sich neben den Radfahrer. Die Polizei bittet den Mann mit dem Mountainbike und weitere Zeugen, sich zu melden.

Hinweise: Tel. 0561/9100.