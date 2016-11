21-Jähriger fuhr gegen sechs Autos - 35.000 Euro Schaden

Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Kassel. Überhöhte Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ist nach derzeitigem Ermittlungsstand die Ursache für einen Unfall, den ein 21-Jähriger aus Kassel mit einem 5er BMW am frühen Sonntagmorgen auf der Mombachstraße verursachte.

Der junge Mann krachte in mehrere geparkte Fahrzeuge. Dabei wurden er und sein 23-jähriger Beifahrer aus Kassel verletzt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war der 21-Jährige am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr auf der Mombachstraße von der Holländischen Straße kommend in Richtung Wolfhager Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 62 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen geparkten Suzuki Alto. Dieser Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Audi A3, der A3 auf einen Seat Ibiza und dieser wiederum auf einen Skoda Octavia geschoben.

Der 21-Jährigen war nach dem Zusammenstoß mit dem Suzuki mit seinem BMW nach links abgewiesen worden, unkontrolliert über die Fahrbahn der Mombachstraße gefahren und am linken Fahrbahnrand in weitere geparkte Fahrzeuge gekracht. Dort prallte er zunächst gegen ein Kleintransporter-Anhänger-Gespann und schließlich frontal gegen einen VW Polo. Dort kam sein Wagen schließlich erheblich beschädigt zum Stehen. Der Gesamtschaden wird mit 35 000 Euro beziffert.

Da die Mombachstraße aufgrund des Unfalls auf einer Länge von rund 100 Metern mit Trümmerteilen und Scherben übersät war, mussten die Beamten die Straße bis zur Reinigung durch die Straßenmeisterei sperren.

