Nachruf: Der beliebte Radiomoderator Günther Klößinger ist im Alter von 51 Jahren gestorben

Der Autor, Musiker und Radiomoderator Günther Klößinger aus Kaufungen ist tot. Nach Angaben des Freien Radios Kassel, für das er viele Jahre tätig war, starb er nach kurzer, schwerer Krankheit am 13. November im Alter von 51 Jahren.

„Günthers Tod kam für uns alle völlig überraschend und hat uns sehr erschüttert“, so Dieter Kindl, Musikredakteur beim Freien Radio und Freund des Verstorbenen. Günther Klößinger habe mit seinen „kenntnisreich und unterhaltsam“ moderierten Sendungen das Programm des Lokalradios geprägt. „Sein Tod reißt eine schmerzliche Lücke.“

Günther Klößinger war seit 2008 als Redakteur und Moderator für die Sendung „Wanderzirkus Weltklang“ zuständig; außerdem für das Format „Tonkost“, das er gemeinsam mit Dieter und Trudi Kindl präsentierte. Sein Hauptinteresse galt der Weltmusik in allen ihren Ausprägungen – das Spektrum seiner Sendungen reichte von Folk über Country bis zu europäischer und asiatischer Folklore. Aber auch für klassische Rock- und Popmusik hatte er viel übrig – regelmäßig besuchte er das legendäre Cropredy-Festival in England und berichtete darüber in seinen Radiosendungen.

Günther Klößinger war weit über seine Rundfunktätigkeit hinaus aktiv und bekannt. Als Autor legte er zwei Kriminalromane vor. Der jüngste, „Blüten aus Babylon“, war erst vor wenigen Monaten erschienen. Es war ein weiterer Meilenstein im Leben des Autors, der durch einen Autounfall sein Augenlicht verloren hatte.

Er war außerdem als Märchenerzähler und Musiker tätig: Mit seiner Kollegin Trudi Kindl bildete er das Folk-Duo „Schweizer Franken“. Der gebürtige Franke wohnte seit vielen Jahren in Nordhessen, zunächst in Vellmar, dann in Kaufungen. Er hinterlässt seine Frau und seine beiden Zwillinge.