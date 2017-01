Tipps zur Entspannung für zu Hause

Alltagsstress bestimmt mittlerweile das Leben vieler Menschen. Insbesondere Berufstätige können ein Lied davon singen. Dass die Gesundheit von Körper und Geist miteinander verbunden ist, wissen wir spätestens, seit der Begriff „Burn-out-Syndrom“ in unserem Sprachgebrauch verwendet wird.

Die AOK Hessen stellt verschiedene Entspannungstechniken vor, damit es gar nicht erst so weit kommt.

Unter „Stress“ versteht man eine natürliche Reaktion des Körpers, bei der Stresshormone wie Adrenalin, Cortisol und Dopamin ausgeschüttet werden. Die Stoffe sorgen für eine Freisetzung von Energiereserven. Das passiert meistens, wenn unser Körper denkt, er sei in Gefahr. So sicherte er unser Überleben vor allem in Urzeiten, wenn es zum Beispiel galt, vor Feinden zu flüchten.

Wenn heutzutage Stress entsteht, sind keine Mammuts dafür verantwortlich: Vereinbarkeit von Job und Familie, ein voller Schreibtisch und auch ein vollgestopfter Freizeit-Kalender führen zu einem erhöhten Druckempfinden. Die körperliche Bewegung, die das Stressempfinden ausgleichen kann, findet meist nur ungenügend statt. Das führt wiederum zu negativem Stress. Körperliche Folgen können sein: Bluthochdruck, erhöhter Herzschlag, Schlafstörungen sowie Kopfschmerzen.

Um diesen Symptomen vorzubeugen oder beginnenden Stress abzubauen, gibt es verschiedene Entspannungstechniken. In der Bildergalerie stellt die AOK Hessen fünf Techniken vor.

Auch verschiedene pflanzliche Mittel können in Form von Tee, Ölen oder Tabletten gegen Stress eingesetzt werden. Mehr Infos zu pflanzlichen Stresskillern gibt die AOK Hessen auf aok-erleben.de.