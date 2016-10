Hallo Zukunft! Eine Ausbildung bei Hackländer

Ein Kundentelefonat in englischer Sprache oder das Bedienen eines tonnenschweren Krans – die Ausbildung bei Hackländer hat kleine und große Herausforderungen zu bieten. So entwickeln sich unsere Auszubildenden nicht nur beruflich, sondern auch persönlich jeden Tag ein Stückchen weiter.

+ © F. Hackländer GmbH Die F. Hackländer GmbH wurde im Jahr 1870 gegründet und ist seit 1908 Teil der Spaeter-Gruppe. Heute sind wir mit 320 Mitarbeitern das größte eigenständige Handelshaus der Spaeter-Gruppe. Neben unserem Stammhaus in Kassel führen wir Betriebsstätten mit Warenlägern und Verkaufsbüros an sechs weiteren Standorten.

Unsere Produktpalette umfasst Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffe. Wir bieten außerdem zukunftsweisende Technologien in der Anarbeitung von Stahl und sorgen mit unserer leistungsstarken Logistik dafür, dass unsere Kunden termingerecht beliefert werden.

Bildungsinvestitionen in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für uns mindestens so wichtig wie Investitionen in moderne Technologien. Stetige Ausund Weiterbildungen unterstützen unsere Mitarbeiter ganz konkret dabei, sich zu entwickeln und beruflich weiterzukommen.

Die Verantwortung für unsere Auszubildenden ist uns sehr wichtig. Sie werden in jeder Hinsicht unterstützt, um erfolgreich und mit viel Spaß bei der Arbeit, ihre Ausbildung zu absolvieren.

Vor allem aber bilden wir aus, mit der klaren Zielsetzung, unsere Auszubildenden übernehmen zu können. Motivation und Engagement zahlen sich aus. Regelmäßig überdurchschnittliche Ausbildungsabschlüsse sind dafür der beste Beweis.

Bewerbungen für 2017 werden bis zum 31. 10. 2016 entgegengenommen.

Wir bilden mit Start in 2017 aus:

• Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel



• Fachlageristin/Fachlagerist

Kontakt zu Ihrer Ansprechpartnerin:

Katja Schmidt

Ausbildungsleitung

+ 49 561 9834-317

ausbildung@hacklaenderkassel.de

www.chancen.hacklaenderkassel.de

www.hacklaenderkassel.de