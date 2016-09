Baustellentrick: Täter im Blaumann erbeutet 18.000 Euro von Senioren in Kassel

Kassel. Ein Trickdieb, der sich als Mitarbeiter der Städtischen Werke ausgab, hat bei einem alten Ehepaar in Bad Wilhelmshöhe Beute im Wert von 18.000 Euro gemacht. Dabei machte er sich eine Baustelle vor dem Haus der Opfer zunutze.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Ähnliche Fälle kämen seit Kurzem vermehrt in der Region vor.

Gegen 16.45 Uhr hatte der mit blauer Latzhose und Karohemd bekleidete Mann bei dem Ehepaar an der Büchnerstraße geklingelt. Er sagte, auf der Baustelle sei eine Wasserleitung beschädigt worden, deshalb müsse er die Leitungen in der Wohnung überprüfen, schildert Polizeisprecher Torsten Werner. Der 90-jährige Bewohner ließ den angeblichen Wasserwerker herein. Der Mann im Blaumann forderte den Senioren auf, im Bad das Wasser aufzudrehen. Er selbst wolle währenddessen im Keller die Leitungen prüfen. Stattdessen durchsuchte der Trickdieb die Wohnung und verschwand mit einer Goldmünzensammlung, einem Sparbuch, Geld und Goldschmuck. Der Diebstahl fiel dem Ehepaar erst zwei Stunden später auf.

Jetzt bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Täterbeschreibung: 40 bis 45 Jahre alt, 1,85 Meter groß, muskulös, kurze dunkle Haare.

Hinweise: Tel. 0561/91 00.

