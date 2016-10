Gruselclown verfolgte Jugendliche in Kassel - Opfer fast von Auto angefahren

Erster Fall in Kassel

Kassel. Jetzt ist auch in Kassel ein so genannter „Horror-Clown“ aufgefallen. Am Montag erschreckte ein als Clown verkleideter Mann einen 16-Jährigen derart, dass dieser die Flucht ergriff und dabei fast von einem Auto angefahren wurde.

Nur durch eine Vollbremsung konnte ein Unfall vermieden werden, so Polizeisprecher Torsten Werner. Die Polizei appelliert eindringlich an Kostümfreunde, dass der „meist einseitige Spaß“ strafrechtliche und vor allem auch haftungsrechtliche Folgen haben kann.

Der 16-Jährige sei gegen 21.20 Uhr mit einem 19-Jährigen auf der Kunoldstraße in Bad Wilhelmshöhe unterwegs gewesen, als sie den Clown, der sich hinter einem am Straßenrand geparkten Auto versteckte, bemerkten. Als sie vorbeigingen, sei der etwa 1,85 Meter große Clown aufgesprungen und habe sie erschreckt und verfolgt. In Panik versetzt, flüchteten die beiden auf die Lange Straße. Dort stürzte der 16-Jährige beim Wechsel der Straßenseite, ein Auto legte daraufhin eine Vollbremsung hin, um den Jugendlichen nicht anzufahren.

Wie lange der Clown die beiden verfolgt hat, konnten sie nicht mehr angeben. Eine Autofahrerin, die sich in ihrem geparkten Auto auf der Rolandstraße aufhielt, soll den Clown ebenfalls beobachtet haben. Sie sei erst ausgestiegen, als der Kostümierte sich entfernt habe.

Lesen Sie auch:

- Angstforscher erklärt: Deswegen sind Clowns so gruselig

- Clown-Attacken in der Region: Falsche Berichte verunsichern Nutzer

- Gruselclowns auch bei uns: Fragen und Antworten zum unheimlichen Phänomen