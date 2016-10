Küchenbrand in Seniorenwohnheim in Wilhelmshöhe

Feuer gelöscht

Kassel. In dem Seniorenheim in Druseltal ist am frühen Dienstagnachmittag ersten Informationen zufolge ein Feuer ausgebrochen. Ein Apartment stand in Flammen.

Nach Angaben der Kasseler Feuerwehr ist der Brand in einer Küche im 6. Stock enstanden. Es schlugen offene Flammen in dem Apartment hoch. Zudem soll es zu starker Rauchentwicklung gekommen sein. Das Feuer war gegen 13.45 Uhr gelöscht worden.

Wie die Kasseler Feuerwehr mitteilte, hatte ein Anrufer um kurz vor 13 Uhr den Brand im Augustinum gemeldet.

Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt.

Aufgrund der Rettungs- und Löscharbeiten ist die Straße "Im Druseltal" oberhalb der Seniorenresidenz gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist davon betroffen. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich zu rechnen.

Rubriklistenbild: © K. Meyer