Plötzlich war das Lenkrad weg: Polizei warnt vor Serientätern

Schon mehrere Dutzend Fälle in Region

+ Über Nacht war das Lenkrad weg: So fanden Christian und Judith Saur ihren Wagen am Freitagmorgen vor. Foto: Privat

Kassel. In Kassel und Umgebung werden vermehrt Lenkräder aus BMWs ausgebaut. Der jüngste Fall passierte in der Nacht zu Freitag in Bad Wilhelmshöhe.

Als Christian Saur am Freitagmorgen zur Arbeit fahren wollte, traute er seinen Augen kaum: Sein BMW stand zwar noch in der Einfahrt vor dem Haus an der Hugo-Preuß-Straße. Doch das Lenkrad fehlte. In der Nacht war es von unbekannten Tätern ausgebaut und gestohlen worden.

„Ich hätte nie gedacht, dass sowas passieren kann“, sagt seine Frau Judith Saur. Es handelt sich aber nicht um einen Einzelfall. Tatsächlich scheinen Serientäter in der Region am Werk zu sein. Die Polizei hat in den vergangenen Wochen in Kassel und Umgebung mehrere Dutzend Fälle von Autoaufbrüchen registriert, bei denen gezielt Lenkräder, Airbags und Navis ausgebaut wurden. Vor allem BMWs sind betroffen, gelegentlich auch Modelle von Mercedes und VW.

„Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Tätern um professionell agiernde Banden handelt“, sagt Polizeisprecher Matthias Mänz. Dafür spreche auch das fachmännische Vorgehen beim Ausbau der Teile. Vermutlich werde die Beute ins Ausland gebracht und dort verkauft, sagt Mänz. „Vieles deutet darauf hin, dass die Täter auf Auftrag arbeiten.“ Konkrete Erkenntnisse lägen den Ermittlern jedoch noch nicht vor. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, habe man bereits die Streifentätigkeit erhöht.

Im jüngsten Fall in Bad Wilhelmshöhe hatte die Beute einen Wert von rund 2000 Euro. Neben Lenkrad und Airbag hatten die Diebe auch Sonnenbrillen aus dem BMW 320d mitgenommen. Der Wagen, der fast nagelneu war, musste abgeschleppt werden, berichtet Judith Saur – ohne Lenkrad konnte ihn schließlich niemand aus der Einfahrt steuern. Sie hofft, dass andere Autobesitzer durch den Fall wachsam werden.

Tipp der Polizei: Den besten Schutz vor Autodieben bietet eine Garage. Wer keine hat, sollte versuchen, den Wagen auf einem gut beleuchteten Stellplatz zu parken. (rud)

Hinweise: Tel. 0561/9100.