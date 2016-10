Tram streifte Sattelzug: 100.000 Euro Schaden bei Unfall in Kassel

Seniorin stürzte in der Bahn

+ © Polizei Straßenbahn stieg auf Leipziger Straße gegen Sattelzug: Der Lkw-Fahrer hatte seinen Autotransporter so am Fahrbahnrand abgestellt, dass er auf die Schienen ragte. © Polizei

Kassel. Mindestens 100.000 Euro Schaden entstand bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Autotransporter am Mittwochvormittag.

Bei dem Unfall auf der Leipziger Straße in Bettenhausen war eine 78-jährige Frau in der Straßenbahn der Linie 8 leicht verletzt worden.

Gegen 10.30 Uhr wollte die Straßenbahn in Höhe des Autohauses Glinicke an einem abgestellten Autotransporter, der Neuwagen geladen hatte, vorbeifahren. Dabei streifte die Bahn den Lastwagen und beschädigte auch drei der geladenen Neuwagen. Durch den Ruck kam die Rentnerin zu Fall und verletzte sich am Knie.

Der Lkw-Fahrer hatte seinen Sattelzug seitlich auf den Radweg abgestellt, er ragte aber dennoch auch auf die Fahrbahn, wo auch die Gleise verlaufen. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Kaufungen.