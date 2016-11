Unfall beim Ausparken: 75-jähriger Mann vor McDonald's überrollt

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht an Leipziger Straße in Kassel

Kassel. Schwer verletzt wurde ein 75-jähriger Mann am Freitagabend in einer Hofeinfahrt an der Leipziger Straße gefunden. Der Mann wurde vermutlich von einem ausparkenden Auto überrollt.

Nach Angaben der Polizei lag der Mann gegen 19.30 Uhr in der Hofeinfahrt zur Leipziger Straße 287. Am Rande befinden sich Parkplätze einer Baufirma, auf denen auch Kunden des benachbarten McDonald’s-Restaurants parken. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher mit seinem Wagen aus einem dieser Stellplätze zurücksetzte und dabei den 75-Jährigen übersah.

Der Mann fiel vermutlich zu Boden und geriet unter das Fahrzeug. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Oberkörper. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr unerlaubt davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Hinweise: Polizei in Kassel, Tel. 05 61 / 9 10 25 20

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa