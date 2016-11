Unfallflucht in Bettenhausen: 75-Jähriger starb durch Verletzungen

Fußgänger wurde von Auto überrollt

Kassel. Der 75-jährige Mann, der am 18. November in einer Hofeinfahrt an der Leipziger Straße in Bettenhausen Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.

Der Verursacher war laut Polizei nach dem Unfall geflüchtet. Derzeit ist unklar, ob es sich um dabei um einen Mann oder eine Frau gehandelt hatte. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Polizei schließen derzeit nicht sicher aus, ob der Fahrer des Wagens überhaupt bemerkt hat, dass er den Fußgänger überfahren hat.

Die Ermittler gehen davon aus, dass an dem Freitagabend gegen 19.30 Uhr der Autofahrer beim rückwärts Ausparken auf dem Grundstück an der Leipziger Straße 287 den Fußgänger hinter seinem Wagen übersehen hatte und ihn erfasste. Dabei war der Senior offenbar von dem Fahrzeug überrollt worden.

Bislang liegen den Ermittlern noch keine entscheidenden Hinweise auf die Identität des flüchtigen Fahrers oder seines Autos vor. Sie suchen daher weiterhin dringend nach Zeugen, die am Freitag, 18. November, gegen 19.30 Uhr im Bereich des Unfallorts an der Leipziger Straße Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/- 9100.

Rubriklistenbild: © dpa