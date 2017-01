Brandstiftung im Wesertor: Alte Kleider angezündet - 10.000 Euro Schaden

Kassel. Nachdem am Sonntagmorgen bei einem Brand von Altkleidern, die in Plastiksäcken in einem Mehrfamilienhauses am Bleichenweg abgestellt waren, und ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden ist, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Den bisherigen Ermittlungen zu Folge spreche alles für eine vorsätzliche Brandstiftung, so Polizeisprecher Torsten Werner. Auf das Konto desselben Täters dürfte auch ein Brand vor dem Haus gehen. Ebenfalls mit Kleidung befüllte Plastiksäcke waren in einem Container angezündet worden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand brannten um 3 Uhr im Treppenhaus im Bleichenweg 2 mehrere Altkleidersäcke, die im Dachgeschoss abgestellt waren. Infolge des Brandes seien Flurwände sowie eine Metalltür und ein Stromverteilerkasten beschädigt worden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass dieser Brand zuerst gelegt worden ist. Anschließend dürfte der Täter das Haus verlassen haben und ein weiteres Feuer, unmittelbar vor dem Haus, gelegt haben. Dabei steckte er ebenfalls Altkleider in Plastiksäcken an, die allerdings in einem Container abgelegt waren. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte eine Beschädigung am Container.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

