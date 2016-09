Verkaufsoffener Sonntag am 02.10. im dez

Am 02. Oktober von 12-18 Uhr ist Einkaufszeit für die Familie im dez

Wenn das dez am Sonntag öffnet ist immer etwas geboten. Es gibt dieses Mal auch schon die ersten Neueröffnungen aus dem Umbau zu entdecken, so hat TK Maxx seit dem 22.09. bereits geöffnet, aber auch Blumen Wegner ist auf neuer, größerer und schönerer Fläche ab dem 01.10. wieder für seine Kunden da und seit Mitte September präsentiert sich die Einhorn-Apotheke im dez im neuen Look und mit der allerneuesten Technik. Außerdem ist jetzt ein ECCO-Shop im dez und hält die aktuelle Herbstschuhmode für die Damen und den Herren bereit.

Aber auch für die kleinen Gäste ist gesorgt, sie können sich von hübschen Meerjungfrauen Märchen vorlesen lassen und sich dann mit den Meeresgeschöpfen fotografieren lassen.

Sonderaktion nur am Sonntag:

Das dez schenkt Ihnen einen 5,- €-Geschenkgutschein! Wie geht das?

• Beim Kauf eines Gutscheins im Wert von mindestens 15 € • 1 Coupon pro Person und Gutschein-Kauf • Erhalt gegen Coupon-Abgabe an Sonderstand/Kunden-Info • Solange der Vorrat reicht

Coupons gibt es online auf der Facebook-Seite des dez, auf der Homepage vom dez, in allen Shops im dez und an der Kundeninformation.