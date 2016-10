Schal gestohlen: Dieb wandert ins Gefängnis

Mann wurde bereits per Haftbefehl gesucht

Kassel. Weil er beim Diebstahl eines Schals in der Innenstadt beobachtet wurde, wanderte ein 38-jähriger Mann am Mittwochnachmittag ins Gefängnis nach Wehlheiden.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner fiel Zivilbeamten gegen 14.45 Uhr in der Fußgängerzone der 38-Jährige auf, der ihnen wegen Drogendelikten bereits hinlänglich bekannt ist. Der Mann, der vom Königsplatz in Richtung Stern unterwegs war, griff an der Ecke Hedwigstraße einen Schal vom Außenständer eines Modegeschäfts und steckte diesen unter seine Jacke. Die Beamten stoppten den Mann und seine Begleiter.

Der Ertappte musste den gestohlenen Schal wieder rausrücken, die Polizisten gaben ihn die Geschäftsführerin des Ladens zurück. Auf freien Fuß, wie sonst grundsätzlich nach einem Ladendiebstahl üblich, konnten sie ihn allerdings nicht setzen, da der 38-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Grund der Haft ist ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, der Gesuchte hatte im Jahr 2013 Heroin in nicht geringer Menge besessen. Jetzt muss er zwei Jahre Haft verbüßen.

