Neueröffnung: Abnehmen jetzt auch in Kassel

Wohl jeder, der mit Übergewicht kämpft, hat eine Leidensstrecke hinter sich. Easylife zeigt einen Ausweg aus der Sackgasse. Seit 2. Januar auch in Kassel.

Mit easylife wird Abnehmen zum greifbaren Ziel. Jeder, der das ein oder andere Kilo zu viel auf den Hüften hat und krampfhaft versucht das Übergewicht wieder loszuwerden, weiß, dass das mit viel Stress verbunden ist und nur selten langfristig zum Erfolg führt. Kurze Zeit später steht man dann nach einer entbehrungsreichen und zehrenden Zeit wieder frustriert auf der Waage. Die etlichen Misserfolge sind demotivierend und lassen uns in dem Glauben, es nicht schaffen zu können oder zu extremen Mitteln greifen zu müssen. Die meisten versuchen es mit Hungern, einseitiger Ersatznahrung, manche mit exzessivem Sport. Das sind im besten Fall Methoden für den kurzfristigen Erfolg, im schlimmsten Fall führen sie zu Mangelerscheinungen, gesundheitlichen Schäden und Frust.

„Der Ansatz der easylife-Therapie liegt unter anderem in der Anregung und im Aufbau eines gesunden Stoffwechsels“, verrät Antje Scharf, Inhaberin des easylife-Therapiezentrums Kassel. „Das heißt bei easylife regelmäßig Essen. Spaß und Genuss sind feste Bestandteile bei easylife!“ „Man kann auf dem Weg zur Wunschfigur einiges falsch machen“, weiß Antje Scharf. „Jeder Mensch ist aus anderen Gründen übergewichtig und jeder Körper ist in einer persönlichen Ausgangslage.“ Wenn eine Abnehm-Methode das nicht berücksichtigt, bleibt das erhoffte Ergebnis meist aus und führt bei den ohnehin schon unzufriedenen Menschen zu weiterem Stress und Ärger. Besser ist eine Therapie, deren Grundlage die individuelle Analyse Ihres Organismus ist. Hier kommt die Original-easylife-Therapie ins Spiel. Die seit über 25 Jahren bewährte Stoffwechseltherapie hat bereits sehr vielen Menschen geholfen, ihr Wunschgewicht zu erreichen und zu halten: www.easylife.de/erfolgsgeschichten. Durch fundierte Stoffwechselmessungen können ein Arzt, die Ernährungstherapeuten und speziell ausgebildete Berater die Therapie individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Sie essen gern Fleisch und Fisch, ernähren sich vegetarisch oder vegan? Es soll gegessen werden, was der Körper braucht. So viel, bis das Sättigungsgefühl eintritt. Die benötigten Lebensmittel werden dabei, wie gewohnt, auf dem Markt oder im üblichen Supermarkt gekauft. Während der Therapie lernen Sie viele leckere Rezepte kennen, die Ihren Stoffwechsel auf Hochtouren bringen, während Sie genießen. Spezielle Ersatznahrung ist nicht notwendig. Lästiges Kalorienzählen fällt genauso weg, wie mörderische Sportprogramme oder gar Fettabsaugen. easylife hilft bei der Gestaltung ausgewogener, fettreduzierter und vollwertiger Mahlzeiten – wobei vom absoluten „Nicht-Koch“ bis zum ambitionierten Hobby-Koch für jeden Kenntnisstand etwas dabei ist. Selbst wer viel unterwegs ist oder im Restaurant speist, kann effektiv abnehmen – easylife hat auch hierfür einen erprobten Plan parat.

Das klingt zu gut, um wahr zu sein? Abnehmen muss keine Qual sein, wenn man weiß wie! In Kassel eröffnete am 2. Januar 2017 das nächste original easylife-Therapiezentrum. Dort können auch Sie erleben, wie erfolgreich Abnehmen sein kann. Kommen Sie einfach vorbei oder vereinbaren Sie Ihren kostenfreien Beratungstermin unter Tel. (0561) 86 15 80 50 und starten Sie in ein leichtes 2017.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter

www.easylife-kassel.de