Einbrecher stiegen in Fahrschule am Altmarkt ein

Kassel. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Fahrschule am Altmarkt eingebrochen.

Die Täter erbeuteten neben Geld einige Schlüssel der Fahrschulwagen sowie Briefmarken und einen Laptop.

Tür aufgehebelt

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner hebelten die Einbrecher eine Tür auf der rückwärtigen Gebäudeseite an der Kettengasse auf. Im Gebäudeinneren suchten sie sämtliche Räume der Fahrschule auf. Neben dem Schulungsraum waren auch Büros durchsucht worden.

Sie ließen eine rote Geldkassette mit Bargeld in unbestimmter Höhe und eine schwarze Geldkasse mit den Ersatzfahrzeugschlüsseln sowie Briefmarken im Wert von über 200 Euro und ein Laptop des Herstellers Lenovo mitgehen.

Die genaue Einbruchszeit steht bislang noch nicht fest. Die Fahrschule war am Dienstagabend um 19.30 Uhr verschlossen verlassen worden. Den Einbruch bemerkte man schließlich am Mittwochmorgen um 7.40 Uhr.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

