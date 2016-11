Einbrecher verwüsteten Valentin-Traudt-Schule - Unterricht fällt deshalb aus

Einbruch in Rothenditmold

Kassel. Einbrecher haben dafür gesorgt, dass am Montag an der Valentin-Traudt-Schule in Rothenditmold der Unterricht ausgefallen ist.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner verursachten die Täter, die am Wochenende in das Hauptgebäude der Grund- und Mittelstufenschule eingestiegen sind, einen immensen Sachschaden. „Mehrere 10 000 Euro werden wohl die Reparaturen von Fenstern, Türen und Inventar kosten“, sagt Werner.

Bislang stehe fest klar, dass auch mehrere Notebooks gestohlen wurden. Der genaue Umfang der Beute wird aber noch geprüft. Die stellvertretende Schulleiterin Elfriede Nahrgang sichtete am Montagvormittag mit Kollegen das Chaos, das die Täter hinterlassen hatten, nachdem der Erkennungsdienst der Kasseler Kripo den Tatort auf Spuren untersucht hatte.

Der Vandalismusschaden ist so groß, dass am Montag der Unterricht ausgefallen ist. Davon sind auch Prüfungen betroffen, die für die Zehntklässler am Mittag anstanden.

Die Tatzeit ist noch nicht eindeutig bekannt, so Werner. Sie liegt zwischen Freitagnachmittag und Sonntag, als der Einbruch in das dreistöckige Schulgebäude an der Wolfhager Straße bemerkt wurde. Zwei Schülerionnen berichteten gegenüber der HNA, dass sie den Einbruch am Sonntag um 15.20 Uhr entdeckt hatten und die Polizei gerufen hätten. Eine Scheibe wurde auf der Rückseite eingeworfen.

Im Gebäude habe sich den Polizeibeamten ein Bild der Verwüstung geboten. Mehrere Türen zu Klassenzimmern und Büros sowie Schränke seien mit massiver Gewalt aufgebrochen worden. Die Täter warfen Schulmaterialien durch die Räume und verteilten sie auf dem Boden, so Werner Chemikalien, die im Schulunterricht eingesetzt werden, hätten die Unbekannten ausgeschüttet und Feuerlöscher aus den Verankerungen gerissen. Auch versuchten sie, einen Tresor aus der Wand zu hebeln. Auch hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden.