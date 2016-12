Einbruch über das Fenster: Frau traf Täter im Flur

Unbekannter flüchtete

Bettenhausen. Weil ein Einbrecher versehentlich einen Motorradhelm von einer Fensterbank geworfen hat, wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses auf den Täter aufmerksam.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz traf die 44-jährige Frau in ihrer Erdgeschosswohnung in Bettenhausen am Donnerstag gegen 17 Uhr im Flur kurz auf den Einbrecher. Dieser flüchtete daraufhin über das geöffnete Fenster aus der Wohnung. Die Frau brachte sich zunächst mit ihrer Tochter, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, in einem Zimmer in Sicherheit und rief dann die Polizei.

Beamte des Reviers Ost seien nur zwei Minuten nach Mitteilung des Opfers an dem Mehrfamilienhaus am Ende des Unteren Käsewegs, nahe der Autobahn 7, eingetroffen und durchsuchten sofort die Wohnung nach dem Täter. Erst dabei stellte sich heraus, dass der Unbekannte bereits die Flucht ergriffen hatte. Die Fahndung nach dem Einbrecher durch mehrere Streifen verlief ohne Erfolg.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Täter offenbar durch den Spalt eines gekippt stehenden Flügels eines Doppelfensters gegriffen und dann den anderen Fensterflügel geöffnet. Scheinbar ging er davon aus, dass niemand zu Hause sei.

Bei dem Einbrecher soll es sich um einen ca. 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur und dunkler Kleidung gehandelt haben.

Hinweise: Tel. 05 61/9100

