Stressige Vorweihnachtszeit? Das muss nicht sein …

Eine geruhsame Vorweihnachtszeit. Bei vielen von uns leider Fehlanzeige. Wir hetzen nach der Arbeit durch die Geschäfte um Geschenke für unsere Lieben zu besorgen, backen zwischendurch Plätzchen, dekorieren die Wohnung und versuchen Besuche bei Freunden und Familie unter einen Hut zu bekommen.

Die Wochen vor Weihnachten sind für viele eine Herausforderung und jedes Jahr nehmen wir uns vor uns nicht stressen zu lassen.

Kurze Auszeiten vom Weihnachtstrubel tragen erheblich zur Erholung bei, denn die Regeneration findet bereits in den Pausen an der Arbeit, am Feierabend und am Wochenende statt. Wenn wir erst eine deutliche Erschöpfung spüren, ist es meistens zu spät. Besser öfter mal eine Pause einlegen.

Sport, Zeit mit Freunden und der Familie oder ein Saunabesuch sollten als kleine Auszeit genutzt werden, bevor es zur Ermüdung und Erschöpfung kommt. Hier bietet die Kurhessen Therme in Kassel alles unter einem Dach.

Eine einzigartige Wasserlandschaft mit 1200 qm Thermal-Solewasser in exotisch-fernöstlicher Atmosphäre, Wassertemperaturen von 31°–37°C, 8 Themen-Saunen, davon eine vor kurzem neu eröffnete Damen-Sauna „1001 Nacht“, stündlich Aufgüsse, Erlebnistage mit besonderen Aufgüssen z. B. Salz u. Honig, großer Sauna-See (203 qm) im Paradiesgarten, Dampfbad, FKK-Felsengelände in freier Natur, Infrarot-Wärmekabinen, Textil-Saunen, Solegrotte, asiatischer Duftgarten, Vital-Solarien und eine hervorragende Gastronomie sorgen für Abwechslung und eine entspannende Atmosphäre.

Alle, die auch ihre Liebsten mit einer Auszeit in der Kurhessen Therme überraschen wollen, haben ab jetzt die Möglichkeit, die Gutscheine individuell zu gestalten und direkt von der Internetseite der Kurhessen Therme zu bestellen und auszudrucken. Und das ganz bequem von Zuhause aus, ohne stressige Parkplatzsuche, bei einer Tasse Kaffee oder Tee und leckeren Plätzchen!

