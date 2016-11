Informations-Veranstaltung: „Hören was gesund macht“

+ Gelenkspezialisten der GelenkChirurgie Nordhessen (v.l.): Dr. med. Uwe Behrmann, Dr. med. Hans-Günter Schafdecker, Dr. med. Christian Gröll, Dr. med. Bernd Kleinwächter und Steffen Rasch

Künstliche Gelenke im Fokus der Informationsveranstaltung „Hören, was gesund macht“ am Elisabeth-Krankenhaus am 23.11. um 17 Uhr

+ Der Ersatz von Gelenken wie beispielsweise der Hüfte zählt zu den häufigsten und erfolgreichsten Operationen in der Orthopädie und hat sich im Laufe der vergangenen fünf Jahrzehnte zu einem Routineeingriff etabliert. Allein in Deutschland benötigen jährlich mehr als 400.000 Menschen ein neues Gelenk. Der endoprothetische Gelenkersatz zählt somit zu den wichtigsten chirurgischen Entwicklungen der Nachkriegszeit. Dabei stehen heute beinahe für alle Gelenke adäquate Lösungen zur Verfügung.

Dr. Uwe Behrmann, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Unfall- und orthopädischen Chirurgie im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, sowie die niedergelassenen Orthopäden Dr. Bernd Kleinwächter und Dr. Hans-Günter Schafdecker informieren in der kostenfreien Veranstaltung „Hören, was gesund macht“ am 23. November im Elisabeth-Krankenhaus in Kassel über die verschiedenen Arten des endoprothetischen Gelenkersatzes – von der Hüfte über das Knie bis zur Schulter. Patienten und Interessierte können sich über Vor- und Nachteile informieren und selbstverständlich Fragen stellen.

Veranstaltungszeit:

Mittwoch, 23. November 2016 um 17 Uhr

Referenten:

Dr. Uwe Behrmann, Ärztlicher Direktor und Chefarzt Unfall- und orthopädische Chirurgie im Elisabeth-Krankenhaus Kassel; Dr. med. Bernd Kleinwächter, Facharzt für Orthopädie, Überörtliche Gemeinschaftspraxis Melsungen | Bad Wildungen; Dr. med. Hans-Günter Schafdecker, Facharzt für Orthopädie, Orthopädische Praxisklinik Baunatal

Veranstaltungsort:

Vinzenz-Saal (4.OG) im Elisabeth Krankenhaus Kassel

Die ‚Hören, was gesund macht‘-Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.