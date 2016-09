Hören, was gesund macht: Nierensteine im Fokus

Pressemitteilung vom 14. September 2016

+ Bild: Fotolia / ag visuell

Die Nierensteine gehören zu den häufigsten Nierenerkrankungen, fast jeder fünfte hat mit den Auskristallisierungen des Urins Beschwerden. Dabei ist die chemische Zusammensetzung der Steine bei jedem Betroffenen unterschiedlich, so dass eine Behandlung entsprechend individuell gestaltet werden muss.

Bei der kostenfreien Veranstaltung ‚Hören, was gesund macht‘ am 21. September im Elisabeth-Krankenhaus in Kassel informieren die Urologen Dr. Dietrich Krahn und Dr. Stefan Langenkamp über die unterschiedlichen Steinarten, welche Ursachen sie haben und wann viel trinken hilft. Auch die Behandlungsmethoden werden thematisiert: Von der Zertrümmerung durch Stoßwellen (ESWL) über die Sondierung und Laserzerstörung im Zuge der Nierenspiegelung (Ureterorenoskopie) bis hin zur Entfernung durch Punktierung der Haut (PNL). „Aus der Praxis wissen wir, dass jeder, der unter Nierensteinen leidet, angesichts der verschiedenen Therapien auch eine Fülle von Fragen hat“, sagt Dr. Langenkamp. Daher geben die Fachärzte neben den umfassenden Informationen auch Antworten auf individuelle Fragen. Betroffene und Interessierte sind herzlich willkommen.

Veranstaltungszeit:

Mittwoch, 21. September 2016 um 17 Uhr

Referenten:

Dr. Dietrich Krahn, Dr. Stefan Langenkamp, Fachärzte für Urologie am Elisabeth Krankenhaus Kassel.

Veranstaltungsort:

Vinzenz-Saal (4.OG) im Elisabeth Krankenhaus Kassel, Weinbergstraße 7, 34117 Kassel.

Die ‚Hören, was gesund macht‘-Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.