Feste Zähne für mehr Lebensqualität

Zahnarztpraxis Dr. Claar und Kollegen bietet umfangreiche Informationen beim Tag der Zahnimplantate

+ Beim Thema Zähne in den besten Händen: Die Zahnärzte Dr. Hans-Peter Claar (von links), Dr. Mirjam Mujakovic, Dr. Michael Claar, Michael Noga, Dr. Manuel Waldmeyer und Louisa Atafizadeh. Foto: nh

Ein schönes Lächeln mit gesunden, festen Zähnen gibt Selbstvertrauen und sorgt für eine sympathische, offene Ausstrahlung. Das sind zwei der vielen Gründe, warum die Implantologie immer gefragter ist.

In der Zahnarztpraxis von Dr. Claar findet am Sonntag, 30. Oktober, von 10 bis 17 Uhr der Tag der Zahnimplantate statt. In den Praxisräumen am Leipziger Platz in Kassel stehen die Experten allen Zahnimplantologie-Interessierten für Fragen rund um das Thema Zahnimplantate und Mini-Implantate zur Verfügung. Weiterhin werden Praxis- und Laborführungen angeboten.

Moderne Zahnmedizin

Schöne und feste Zähne sind ein wichtiges Merkmal des persönlichen Wohlbefindens. „Zahnverlust kann jeden treffen“, sagt Dr. Michael Claar, Zahnarzt und geprüfter Experte der Implantologie. „Hochqualifizierte Leistungen wie die Implantologie ermöglichen, dass jeder wieder unbeschwert lachen, selbstsicher auftreten und mit Appetit in den Apfel beißen kann. Darüber informieren wir gern“, erläutert Claar.

Neue Materialien und Trends

Neben den neuesten Materialien und Trends in der Implantologie stellen Dr. Claar und sein Team den Einsatz von moderner, dreidimensionaler Röntgentechnologie und Planungssoftware vor. Diese neu entwickelte Technik besticht durch ihr exaktes und sicheres Setzen der künstlichen Zahnwurzel. Im Vorfeld werden in der Praxis die Implantatpositionen millimetergenau geplant und teilweise auch ohne Skalpell minimal-invasiv eingebracht. Es werden auch Mini-Implantate vorgestellt, mit denen es möglich ist, Zahnprothesen innerhalb eines Tages wieder einen festen Halt zu geben.

Leistungsspektrum

In stilvollem Ambiente bietet die Praxis das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde an. Das Tätigkeitsfeld reicht dabei von der Prophylaxe, der Behandlung von Angstpatienten bis hin zum festsitzenden Zahnersatz auf Zahnimplantaten auch für zahnlose Patienten. Qualitativ hochwertige Zahnheilkunde auf dem neuesten Stand der zahnärztlichen und wissenschaftlichen Erkenntnis ist das Ziel der Praxis. Dabei erfolgt die Planung der Behandlungsschritte immer gemeinsam mit dem Patienten und berücksichtigt Wünsche und Erfordernisse.

Informationen

Interessierten bietet sich an diesem Tag die Möglichkeit, um mit den Experten individuellen Probleme zu besprechen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis

Leipziger Straße 164 34123 Kassel

05 61 / 55 0 55

www.dr-claar.de

Sollten Sie am Sonntag, 30. Oktober 2016 verhindert sein, dann nutzen Sie die Implantatsprechstunde jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr.