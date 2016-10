Flughafen Kassel hat noch immer keinen Partner für Sommer 2017

Kassel. Es gibt weiterhin keine Fluggesellschaft, die im Sommer 2017 regelmäßig vom Flughafen Kassel fliegen wird.

Nachdem der Airport angekündigt hatte, Anfang Oktober Ergebnisse seiner Gespräche vorzulegen, hat er am Donnerstag einen Rückzieher gemacht.

Wegen der Turbulenzen um Air Berlin und Tuifly, mit denen der Airport nicht verhandele, müssten auch potenzielle Partner ihr Geschäftsfeld überprüfen. „Diese Zeit können und wollen wir ihnen in unseren Verhandlungen einräumen“, erklärte Flughafensprecherin Natascha Zemmin.

In einem Monat will der Flughafen nun einen Sommerflugplan 2017 vorlegen. Fraglich ist, ob dann noch Reiseveranstalter die Verbindungen vom Airport Kassel in ihren Katalogen berücksichtigen können.

Rubriklistenbild: © dpa