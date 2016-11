Grimmheimat Nordhessen ist Europäische Kulturtourismusregion des Jahres

+ © GrimmHeimat/Heiko Meyer © GrimmHeimat/Heiko Meyer

Berlin/Kassel. Die geschickte Vermarktung als Volksmärchenhochburg hat der Grimmheimat Nordhessen die Auszeichnung als Europäische Kulturtourismusregion des Jahres eingebracht.

Der undotierte Kulturmarken-Award 2016 wurde gestern in Berlin übergeben. Der in sieben Kategorien ausgeschriebene Preis wird von 50 Partnern aus der Wirtschaft finanziert, darunter auch der Deutschen Welle und dem Marketing-Fachblatt Horizont. Das Ausstellungshaus Grimmwelt in Kassel und Veranstaltungen wie die Märchenwoche in Bad Sooden-Allendorf, das Brüder Grimm Festival, der Kultursommer Nordhessen und der literarische Frühling „zahlen ganz lebendig auf die Identität der Region und ihre Geschichte ein“, hieß es in der Begründung der Jury. Das Foto entstand während der Eröffnung des Kultursommers.