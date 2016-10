Grüne Nacht in der Galeria Kaufhof wird für HNA Abonnenten unvergessliches Erlebnis

Shoppen und genießen

Es ist wieder soweit: Am 4. November lädt die Galeria Kaufhof alle HNA-Abonnenten zur Grünen Nacht ein. Wenn andere Geschäfte an diesem Freitag schließen, geht es für die treuen Leser der HNA um 20.30 Uhr erst so richtig los. Grenzenlos shoppen und genießen, heißt die Devise.

Es gilt nicht nur kulinarische Köstlichkeiten und neue Lifestyle-Trends zu entdecken sowie exklusive Rabatte zu nutzen. Die Besucher der Galeria Kaufhof erwartet bis Mitternacht auch ein opulentes Musik- und Kulturprogramm und spannende Aktionen auf allen Etagen des Kasseler Traditionskaufhauses.

Kostenlose Eintrittskarten erhalten die HNA-Abonnenten schon jetzt im zweiten Obergeschoss der Galeria Kaufhof sowie in der HNA-Geschäftsstelle in der Kurfürsten-Galerie. Die Tickets bieten die Chance auf attraktive Schnäppchen: Galeria Kaufhof gewährt in der langen Einkaufsnacht zehn Prozent Rabatt auf fast das gesamte Sortiment. Auf Kleinelektro-Artikel und Lebensmittel gibt´s immerhin noch fünf Prozent Rabatt. So eine ausgedehnte Shopping-Tour macht natürlich Hunger. Deshalb bietet das DINEA Café und Restaurant unter dem Motto „All you can eat“ ein leckeres Buffet (inklusive einem Getränk) zum Pauschalpreis von 15 Euro an. Die Tickets gibt es ebenfalls bei Dinea Kaufhof und in der HNA-Geschäftsstelle.



Daneben können die HNA-Leser eine Sonderausstellung der „Lego Friends“ bewundern, den „Food Corner“ besuchen und ausgewählte kulinarische Köstlichkeiten probieren. Im Beauty Salon in der Parfümerieabteilung werden exklusive Marken wie beispielsweise Lancome, Gerlain oder Börlind präsentiert. Der Style-Coach Christine Barcelona aus Kassel zeigt im ersten Obergeschoss seine Fashion-Show „Stilsicher“, ein Muss für alle, die Wert auf ein ganz individuelles Outfit legen.



Doch das ist nicht alles. Der Abend wird den HNA-Lesern mit einer Reihe musikalischer Live-Auftritte versüßt: Mit dabei sind der Pianist und Sänger Kilian Recknagel, die bekannte Sängerin Ramona Reiff im Duo mit Soulsonic, der Saxophonist Björn Grün und die Schauspielerin Adnrea C. Ortolano.



Die HNA-Abonnenten können auch etwas Bleibendes mit nach Hause nehmen. An der Picard-Prägestation können sie sich ihren persönlichen Leder-Schlüsselanhänger prägen lassen. (pdi)



Kontakt:

GALERIA Kaufhof Kassel

Obere Königsstr. 31

34117 Kassel