Habanos Day: Freunde der kubanischen Zigarre in der Stadthalle

In der Kasseler Stadthalle

300 Freunde der kubanischen Zigarre aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland kamen am Samstag zum Habanos Day in der Kasseler Stadthalle zusammen, um gemeinsam zu rauchen und sich über die neuesten Trends zu informieren.

In Workshops übten sie sich im Zigarrendrehen, erfuhren Neues zum Kombinieren von edlen Zigarren und Getränken und tauschten sich aus. Am Abend klang der Habanos Day, der wegen der zentralen Lage der Documenta-Stadt erstmals in Kassel stattfand, mit einem karibischen Abend mit Livemusik aus Kuba aus.

Veranstaltet wird die geschlossene Veranstaltung vom Zigrrenhändler 5th Avenue, dem offiziellen Generalimporteur für kubanische Zigarren für Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen. Es gibt sie in 100 verschiedenen Größen. Die längste misst 23,5 Zentimeter.