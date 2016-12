Bankangestellte vereitelte Enkeltrick: Harleshäuserin wollte 20.000 Euro abheben

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Kassel. Mit dem Enkeltrick hätten Betrüger bei einer Seniorin aus Harleshausen um ein Haar 20 000 Euro Beute gemacht.

Eine aufmerksame Bankangestellte bewahrte die 80-Jährige gerade noch rechtzeitig vor dem Verlust ihres Ersparten und machte den Tätern einen Strich durch die Rechnung.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die derzeit offenbar gezielt in Kassel aktiv sind. Am Mittwoch hatten die Täter in mindestens sieben Fällen versucht, an das Geld von Senioren zu kommen. Die anderen ausgeguckten Opfer durchschauten die Masche jedoch und ließen die Anrufer abblitzen.

Bei der Harleshäuserin hatte gegen 14.30 Uhr das Telefon geklingelt. Eine Frau am anderen Ende der Leitung gab sich als Cousine aus und bat die Seniorin, ihr mit 20 000 Euro für den Kauf einer Immobilie auszuhelfen. Die 80-Jährige ging daraufhin zur Bank, wo eine Mitarbeiterin stutzig wurde und die Polizei einschaltete. Ein Anruf der Seniorin bei ihrer echten Cousine brachte den Schwindel endgültig ans Licht. Offenbar hatten auch die Täter Lunte gerochen. Sie meldeten sich später nicht mehr. (rud)