Sechs Tatorte in Harleshausen: Autoknacker bauten Lenkräder aus

Kassel. Nachdem in der Nacht zum Montag in Kassel-Harleshausen mehrere Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes aufgebrochen worden sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Da die Täter in allen sechs bekannten Fällen äußert professionell vorgingen, sei zu vermuten, dass die Einbrüche auf das Konto ein und derselben Tätergruppierung gehen, so Polizeisprecher Matthias Mänz.

Im Laufe des Montagmorgens hatten sich mehrere Fahrzeugbesitzer aus Harleshausen bei der Polizei gemeldet und von ihren aufgebrochenen Autos berichtet. Die Täter hatten es auf Lenkräder, Airbags, festeingebaute Multimedia- und Navigationsgeräte und auf einen Frontscheinwerfer abgesehen. Um an diese Teile zu gelangen, hatten sie an den Türen der Autos die Schlösser manipuliert und diese so geöffnet. In einem Fall schlugen sie eine Scheibe ein, um den Wagen zu öffnen.

Die Tatorte liegen in der Straße „Sängelsrain“, dem „Kuckucksweg“, dem „Hühnerbergweg“ und in der „Teiltrieschstraße“.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

Rubriklistenbild: © dpa