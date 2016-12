Insel Siebenbergen in der Kasseler Karlsaue bekommt ein Café

Kiosk war kürzlich abgerissen worden

+ © Andreas Fischer Der Eingangsbereich der Insel Siebenbergen © Andreas Fischer

Kassel. Am Auedamm, im Eingangsbereich der Insel Siebenbergen in der Karlsaue, soll ein Neubau für einen gastronomischen Betrieb entstehen.

Das Vorhaben soll laut Lena Pralle, Sprecherin der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK), im kommenden Jahr in Angriff genommen werden. Vorausgegangen war kürzlich der Abriss des unweit am Auedamm gelegenen Kiosks. Es war ein Gebäude aus den 1970er-Jahren, an das in den 1990er-Jahren die Toiletten für die Besucher der Insel Siebenbergen angebaut worden waren. Der Kiosk-Pächter war im Sommer verstorben. „Aufgrund des Zustands der Anlage haben wir uns entschieden, keinen neuen Pächter zu suchen, sondern das Bauwerk komplett abzureißen“, sagt Lena Pralle.

Da bei der MHK schon länger Gespräche darüber geführt werden, den Eingangsbereich von Siebenbergen neu zu gestalten, sei der Zeitpunkt günstig, diese Pläne jetzt umzusetzen.

+ Lena Pralle „Es soll eine neue Eingangssituation mit einem gastronomischen Angebot, einen kleinen Café-Betrieb, geben, in dem man eine Kleinigkeit essen kann.“ Die Planung geschehe in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege. Ziel müsse sein, dass sich das Gebäude in den Park einfügt und sich eine leichte Architektur an die Landschaft anpasst, so Pralle.

Demnächst werde diesbezüglich ein Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben. Über den Kostenrahmen konnte Lena Pralle noch keine Auskunft geben: Das Land müsse das Geld erst noch bewilligen. Das geplante Café werde inklusive Außenbetrieb Platz für 50 Personen bieten und nur im Sommer, parallel zu den Öffnungszeiten der Insel Siebenbergen, betrieben.

Im Café werde es auch Platz für einen Museumsshop-Bereich geben. In dem Kassenhäuschen an der Brücke zur Insel, wo bislang auch Souvenire gekauft werden konnten, sollen dann Toiletten und Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter entstehen. Das vordere historische Parkaufseherhäuschen hat die MHK als Wohnhaus für einen Gärtner vermietet. Weil mit dem Kiosk auch die Toiletten abgerissen worden sind, werden im Sommer, wenn die Insel wieder öffnet, temporär Toilettencontainer aufgestellt.