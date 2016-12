Kassel lohnt sich ..... auf alle "Felle"

Gewinnen Sie unten im Artikel 2 Eintrittskarten:

Über 5000 Hunde und ca. 15.000 Besucher erwartet der Landesverband Hessen des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) e. V. auf dem Veranstaltungsgelände der Messe Kassel zu seiner Nationalen und Internationalen Rassehunde-Ausstellung am 10. und 11. Dezember 2016.

Über 5000 Hunde hautnah erleben

TOP Unterhaltung

Schöne Rassehunde und Zuchtrichter aus verschiedenen Nationen in 50 Bewertungsringen ist jedoch längst nicht alles, was es an diesem außergewöhnlichen Wochenende in Kassel zu entdecken gibt. Wer interessante und spannende Unterhaltung rund um das Thema „Hunde“ erleben möchte, sollte sich einen Platz am Ehrenring sichern. Ab 10. 30 Uhr sind hier verschiedene Vorführungen zu sehen: