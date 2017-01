Kasseler Stadthalle ist für 2017 gut ausgelastet

Kassel-Marketing mit Auslastung zufrieden

+ © Foto: dpa/ Zucchi Rege genutzt: Kassel-Marketing ist mit der Belegung der Stadthalle für die nächsten Jahre zufrieden. Mehrere Kongresse konnten nach Kassel geholt werden. © Foto: dpa/ Zucchi

Kassel. Das Kongress-Palais Kassel – im Volksmund schlicht Stadthalle genannt – ist 2017 gut ausgelastet. Dies teilt Kassel-Marketing mit, dessen Mitarbeiter für die Vermarktung zuständig sind.

Zu den Kongressen, Tagungen und Konzerten, die in diesem Jahr dort stattfinden, zählt etwa die „Fuss“. Dahinter verbirgt sich der jährliche Fachkongress für Podologie und Fußpflege, der in den vergangenen zwei Jahren in Bielefeld stattgefunden hat und in diesem Jahr vom 24. bis 25. November in Kassel tagt. 3000 Fachbesucher werden erwartet. Auch für 2018 und 2019 hätten sich die Veranstalter für Kassel entschieden, teilt Kassel-Marketing mit.

Ähnlichen Erfolg bei der Anwerbung von Veranstaltern hatten die Kasseler beim Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und den Organisatoren des „6. Christlichen Gesundheitskongresses“ (etwa 500 Besucher), die ab 2018 ihre jährlichen Tagungen wieder in Kassel ausrichten.

Der Bund der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden hatte eigentlich geplant, seine Veranstaltung langfristig nach Berlin zu verlegen.

Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel-Marketing, sieht durch den Abschluss der Verträge die gute Arbeit seines Hauses bestätigt. Mit Service und Qualität biete man Veranstaltern den richtigen Rahmen.

Zu den Tagungen und Kongressen, die 2017 in der Stadthalle beheimatet sind, zählen unter anderem: die Gesundheitstage Nordhessen, der Geberit Bau-Treff, der Deutsche Fundraisingkongress, der Plentymarkets Online-Händler-Kongress und der Marketing- und Vertriebskongress der Radeberger-Gruppe.