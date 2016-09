Auftakt der HNA-Wiesn: Drei Tage wird an der Knallhütte gefeiert

Veranstaltung Freitag und Samstag ausverkauft

Baunatal. O zapft is. Die erste Kasseler Wiesn der HNA an der Knallhütte läuft. Drei Tage wird auf dem Gelände der Hütt-Brauerei bei Baunatal-Rengershausen zünftig gefeiert.

Baunatals Bürgermeister Manfred Schaub hat am frühen Freitagabend mit drei Hammerschlägen das erste Fass auf der HNA-Wiesn angestochen. Das Zelt ist voll. Die Stimmung ist gut. 2300 Menschen aus der Region feiern und stoßen gemeinsam an.

Musikalisch eröffnet wurde die Wiesn vom Helene-Fischer-Double Mara. Viele sangen mit, einige tanzten vor der Bühne. Und dann ging es "Atemlos durch die Nacht".

Am Samstag wird das Wiesn-Programm ab 20 Uhr mit den Dorfrockern fortgesetzt. Einlass für die fetzige Alpenrock-Show an der Knallhütte ist bereits ab 18 Uhr. Auch dann gibt es wieder einen Dirndl-Wettbewerb und jede Menge Gaudi mit den Moderatoren von Radio HNA.

Für Sonntag lädt die HNA schließlich zum Familientag an die Hütt-Brauerei ein. Von 10 bis 18 Uhr sorgen zahlreiche regionale Gruppen im Halbstundentakt für zünftige Musik. Der Eintritt auf die Wiesn ist an diesem Tag frei.

Wer heute nicht mit dem Auto zur Knallhütte fahren will (Parkplätze am VW-Werk), der kann einen Shuttle-Service nutzen Die Busse starten um 17, 18 und 19 Uhr vom Nordausgang des Kasseler Kulturbahnhofs (gegenüber der Polizei). Stopps gibt es dann jeweils zehn Minuten später am Weinberg (Rechtsabbiegerspur). Die Rückfahrten ab dem Wiesn-Gelände sind angesetzt um 21.30 Uhr, 22.30, 23.30 und 0.30 Uhr.

