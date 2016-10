Baunatal: Unbekannter erbeutet mit Wechselfallentrick 50 Euro in Kino

Polizei sucht Zeugen

Baunatal. Ein bisher unbekannter Mann hat am Donnerstagabend eine Bedienung in der Bar des Baunataler Kinos mit dem sogenannten Wechselfallentrick überrumpelt und so 50 Euro erbeutet.

Wie die Polizei Kassel mitteilt, habe der Täter in der Bar ein Getränk bestellt und die Bedienung, als er habe bezahlen wollen, in ein Gespräch verwickelt. Laut Zeugenaussage hat er die Kellnerin darum gebeten, ihm einen 50 Euro-Schein zu wechseln. Dabei sei er ihr unangenehm nahegekommen und habe sie mit seinem aufdringlichen Verhalten überrumpelt. Erst als der Täter die Bar verlassen hatte, bemerkte die Kellnerin, dass der Mann nicht nur in Besitz des Wechselgeldes sondern auch seines 50 Euro-Scheins war.

Bereits zuvor hatte der Täter an der Kinokasse mit der gleichen Masche versucht, Geld zu erbeuten. So hatte der Unbekannte gegen 19.30 Uhr vier 20- und zwei 10 Euro-Scheine in zwei 50er gewechselt. Laut Zeugenaussage hat der Mann auch die Kassiererin dabei in ein Gespräch verwickelt und auffällig viele Fragen gestellt, blieb jedoch erfolglos.

Nach seiner Tat verließ der Betrüger das Kinogebäude in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet nun nach einem Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren. Laut Aussage hat der Betrüger dunkle Haare, trägt eine dunkelblaue Daunenjacke und eine Jeanshose. Zeugenaussagen gehen an die Polizei Kassel unter der Telefonnummer 05 61 / 91 00.