Reisemesse in Baunatal gibt Anregungen für nächsten Urlaub

Interessierte sollten am 29. und 30. Oktober die Baunataler Stadthalle besuchen

+ © privat Radfahren am Edersee: Auch Tagesausflüge in der Region werden auf der Messe beworben. © privat

Baunatal. Wer träumt nicht davon, mit dem Kreuzfahrtschiff übers sonnenüberflutete Mittelmeer zu schippern. Oder in nächster Nähe den Edersee mit dem Rad zu umrunden? Jede Menge Anregungen für den nächsten Urlaub soll es bei der zweiten Nordhessischen Reisemesse in Baunatal geben.

Dazu laden fünf DER-Reisebüros aus Kassel, Baunatal und Vellmar für das Wochenende, 29./30. Oktober, in die Baunataler Stadthalle ein.

Schon die erste Reisemesse vor zwei Jahren sei mit knapp 3000 Besuchern ein großer Erfolg gewesen, berichten Frank Möller und Claudia Schröder von DER. Auch für die zweite Auflage kündigen die Organisatoren viele namhafte Anbieter der Reisebranche an. „Wir haben alle großen Redereien dabei“, hebt Möller wieder den Schwerpunkt Kreuzfahrten hervor. TUI Cruises, Aida, Hapag Lloyd, MSC und Costa seien ebenso vertreten wie der Nobel-Anbieter Silversea, wo den Reisenden unter anderem ein Butler zur Verfügung steht.

„Kleines Dankeschön“

Alle Reisen könnten auf der Messe schon direkt angefragt werden, sagt der DER-Chef. „Dafür gibt es von uns auch ein kleines Dankeschön.“

Die Veranstalter nutzen auf den großen Messen moderne Technik. Per Datenbrille können die Besucher zu einem Rundgang über das Kreuzfahrtschiff starten. Die Veranstaltung in Baunatal, so Möller, gehöre zu den größten Reisemessen in Deutschland. „Wir sind nämlich eine der vertriebsstärksten Regionen hier.“ Regionale Reiseziele werden in einer Sonderschau vom Stadtmarketing Baunatal präsentiert. Dabei gehe es darum, die Region zu entdecken, erläutert Stadtmarketingchef Dirk Wuschko. „Ein großes Thema ist das Wandern“, sagt er. Auch die Stadt Kassel sei mit vielen attraktiven Angeboten ein besonderer Magnet.

Mit in Baunatal dabei sind auch die HNA und der Kassel Airport in Calden. Angeboten wird unter anderem eine Reise zum Golf von Sorrent im April mit der Fluggesellschaft Germania. Insgesamt, so Möller, gebe es neun Sondercharterflüge von Calden aus.

Die Reisemesse in der Stadthalle Baunatal öffnet am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, von 10 bis 17 Uhr.