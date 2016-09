VW-Werk entstand an nur einem Tag

Azubis in Baunatal

+ © Foto: Kühling Mit VW-Logo: Lena Petersen achtete bei der Gestaltung der Halle 4 aufs Detail. Auch die Fensterfront muss stimmen. © Foto: Kühling

Baunatal. In nur einem Tag haben am Dienstag 110 Auszubildende aus dem VW-Werk Kassel in Baunatal ihre Fabrik im Modell nachgebaut.

Von acht bis 15 Uhr wurde geplant, gehämmert und geklebt. Dann war das VW-Werk – mit sämtlichen Hallen, OTC, Kraftwerk und Feuerwehr – im Maßstab 1:125 fertig.

Vor allem Teamarbeit stehe an diesem Tag im Vordergrund, erläuterte Projektleiter Frank Hilgenberg. Unter anderem mussten die Azubis selbst ein Werkmanagement bestimmen. Werkleiterin Fatima Nailovic war dann auch kurz vor der Präsentation zuversichtlich, dass alles klappt. „Es hakt nirgendwo“, sagte sie selbstbewusst. Und könnte sich die Ein-Tages-Werkleiterin vorstellen, dass es auch mal in echt eine weibliche Chefin am Standort geben wird? „Ja natürlich“, sagte Fatima, „das wäre doch mal eine Abwechslung.“