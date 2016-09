Feuerwehr Helsa präsentierte ihre Arbeit in der Dämmerung und bei Nacht

Tag der offenen Tür Feuerwehr Helsa Zuschauer ausdrücklich erwünscht: Während der Vorführungen der Freiwilligen Feuerwehr in Helsa waren - anders als bei realen Einsätzen - Schaulustige herzlich willkommen. Die Veranstaltung begann am Nachmittag und ging bis in die späten Abendstunden. Fotos: T. Hartung