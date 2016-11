Fußgängerüberweg in Dörnhagen ist wieder sicher

Haltelinien sind jetzt markiert

Fuldabrück. Die Ampel am Fußgängerübergang an der Melsunger Straße / Stellberg Straße im Fuldabrücker Ortsteil Dörnhagen ist ab Donnerstag wieder eingeschaltet.

Mittwochnachmittag haben zwei Mitarbeiter der Kasseler Firma Schalles für Fahrbahnmarkierungen, Reinhard Kummerlöw (links, mit Pinsel) und Dennis Dente, die für Autofahrer notwendigen Haltelinien markiert. Wochenlang war die Ampel am Fußgängerüberweg ausgeschaltet, bereits nachdem die Straßenbaubehörde Hessen Mobil die Fahrbahndecke an dieser Stelle erneuert hatte. Gerade in der Dunkelheit war das ein echtes Problem für diejenigen Fußgänger, die die Straße überqueren wollten. Erst jetzt, da die Haltelinien markiert worden sind, konnte die Ampel wieder in Betrieb genommen werden. Zuvor haben die Autofahrer laut Horst Sinemus, Sprecher von Hessen Mobil, nämlich nicht gewusst, wo genau sie an der Ampel halten müssten.