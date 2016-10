Fuldatal: 82-Jährige von Auto erfasst

Frau im Krankenhaus behandelt

Bei einem Verkehrsunfall in Fuldatal-Ihringshausen ist am Dienstag eine 82-jährige Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Kasseler Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind ihre Verletzungen nicht lebensgefährlich.

Nach Angaben der Polizei wollte die Frau aus Fuldatal gegen 10.50 Uhr die Veckerhagener Straße, nahe der Ihringstraße, mit einem Rollator überqueren und war zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße getreten. Dabei übersah sie offenbar das von rechts kommende und in Richtung Ortsmitte fahrende Auto eines 79-Jährigen Fuldatalers. Der Skoda erfasste die Frau mit ihrer Gehhilfe. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich.

Die Veckerhagener Straße musste aufgrund des Unfalls kurzzeitig voll gesperrt werden. Dabei kam es zu Behinderungen der Einsatzkräfte an der Unfallstelle, weil mehrere Verkehrsteilnehmer die Absperrungen und Umleitungen der Einsatzkräfte missachteten.

Die Polizei bittet deshalb darum, an Unfallstellen grundsätzlich erhöhte Aufmerksamkeit zu zeigen und die vorgegebenen Absperrungen und Umleitungen zu beachten.

