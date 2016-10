A 44-Problematik: Verkehrsminister Al-Wazir kommt nach Kaufungen

Kaufungen. Nach einer Monate langen Unterbrechung geht der Dialog über die Autobahn 44 zwischen Kassel und Helsa weiter:

Wie die HNA am Wochenende erfuhr, kommt Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag, 18. November, zu einer internen Gesprächsrunde nach Kaufungen.

Dabei will der Minister über das Ergebnis der Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium über eine Einhausung der Autobahn, das heißt über eine Überbauung zum Lärmschutz informieren. Außerdem will Al-Wazir die Runde über das weitere Vorgehen unterrichten.

Es spricht einiges dafür, dass Minister grünes Licht für eine Lärmschutz-Umbauung gibt.

Die Ankündigung von Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), zu einem Gespräch über die A 44-Problematik nach Kaufungen zu kommen, wird in der Lossetalgemeinde die Hoffnung auf konkrete Fortschritte wecken. Denn Al-Wazir kommt nicht zu einem unverbindlichen Plausch über die umstrittene Trassenführung. Daswäre unlogisch: Schließlich war es der Minister, der das von ihm initiierte Dialogverfahren zwischen dem Land und der Gemeinde auf Eis gelegt hat. Und zwar bis zur Klärung der Frage, ob der Bund als Auftraggeber der Autobahn bei einer Einhausung, also einer Umbauung zum Zweck des Lärmschutzes, mitspielen wird. Genau darüber will Al-Wazir nun am 18. November in Kaufungen Auskunft geben. Außerdem will er über das „weitere Vorgehen“ informieren.