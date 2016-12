Staffordshire Terrier verschwunden: Wer hat Hündin Lullu gesehen?

Vermisst: Die American Staffordshire Terrier Hündin Lullu verschwand am 13. Dezember in Kaufungen.

Kaufungen/Niestetal. Die eineinhalbjährige Lullu, ein American Staffordshire Terrier, ist vor einer Woche spurlos verschwunden.

Zuletzt gesehen wurde die Hündin am 13. Dezember gegen 21 Uhr in der Straße Mariengrund zwischen Helsa und Kaufungen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr.

+ Ilkcan Cikla © privat

„Lullu ist sehr zutraulich und menschenfreundlich“, beschreibt Ilkcan Cikla seine Hündin. Deshalb ist es für ihn unvorstellbar, dass Lullu seit einer Woche nicht mehr gesehen wurde. Er vermutet, dass die Hündin von jemandem mitgenommen wurde. Denn bislang blieben alle Suchaktionen ohne Erfolg. Eigentlich wollte Cikla das Tier am Abend des 13. Dezember in der Hundepension des Kaufunger Hundetrainers Volker Koch abgeben. Dort werde die Hündin regelmäßig betreut, wenn Cikla beruflich bedingt wenig Zeit hat. Dort sei die Hündin gegen 18 Uhr ausgebüxt. Kurze Zeit später wurde ein freilaufender Hund an der B 7 gesichtet – vermutlich Lullu. Da die Hündin große Angst vor Autos habe, vermutet Cikla, dass Lullu wieder Richtung Kaufunger Wald gelaufen ist. Eine Gruppe von 20 Helfern hatte noch am Abend nach der Hündin gesucht. Auch die Polizei und Revierförster sowie diverse Tierärzte und die Tierdatenbank Tasso seien informiert und Flugblätter verteilt worden. Nun hofft Cikla auf eine weitere Sichtung, um ihre Spur mit einem Suchhund zu verfolgen.