Neues Personalkonzept bei Hessen Forst: Förster werden vergrault

Kommentar zur personellen Umstrukturierung

Kreis Kassel. Der Landesbetrieb Hessen Forst hat ein neues Personalkonzept. 18 Prozent der Stellen sollen bis 2025 abgebaut werden. Ein Kommentar von Anna Lischper.

Die Revierleiter von Hessen Forst sind nicht zu beneiden: Sie machen einen Job, der in der Öffentlichkeit kaum honoriert wird. Sie befinden sich im Landesdienst, genießen aber in Hessen, anders als in anderen Bundesländern, keinen Beamtenstatus. Jetzt vergrößern sich ihre Reviere – bei gleichem Lohn.

Der „personelle Voranbau“, wie Hessen Forst das Personalkonzept bezeichnet, bedeutet nichts anderes, als dass Förster vergrault werden. Sie kümmern sich teils schon seit Jahrzehnten um unsere Wälder. Dass Hessen Forst die Reform mit dem Generationenwechsel begründet, ist lächerlich: Es sollte keine neue Erkenntnis sein, dass auch Revierleiter älter werden und in den Ruhestand gehen.

Statt die Arbeit auf diejenigen umzuwälzen, die mit Herz und Verstand ihren Job machen, sollte die Landespolitik bessere Bedingungen schaffen, um den Beruf für den Nachwuchs attraktiver zu machen. Den Kampf um die guten Köpfe scheint Hessen noch nicht verstanden zu haben. Unsere Wälder brauchen sie – so wie wir unsere Wälder brauchen.