Stromtrasse Suedlink: Erdkabel soll nicht mehr durch Kreis Kassel führen

Ein Beispiel: Ein hochmodernes Rechenzentrum, welches, statt die Server zu kühlen (Hauptbverbraucher) möglichst viel Wärme in ein Nahwärmenetz abgibt und im Sommer über Geothermie in die Erde. Bei 160 m² Serverraum, 2 m Höhe (also ein sehr kleines Rechenzentrum) wird der Stromverbrauch als Äquivalent zu 250 4-Personenhaushalten angegeben.

Berechtigte Frage, Alex. Ist es evtl. so, dass dann massenhaft Strom von Nord nach Süd und zum Verkauf ins Ausland transportiert werden soll? Zur Freude von Investoren in Offshore-Windparks, Kohlekraftwerken etc.- und natürlich den Investoren in Tennet. Sie alle werden ja wohl nicht schlecht abkassieren. Und müssen nicht wir kleinen Endverbraucher die Zeche zahlen? Nicht zu fassen.

Mag sein, er kommt auch wieder zurück in unsere Richtung, der SuedLink-Strom. Und was ist dann mit unserer regionalen Wertschöpfung durch dezentrale Energieversorgung? Können kleine regionale Bieter einen längeren Preiskampf durchstehen? Wer hat da den längeren Atem und den größeren Geldbeutel? Wird da nicht offenen Auges die dezentrale Energieversorgung aufs Spiel gesetzt`? Zu so viel Kaltschnäuzigkeit gehört schon was. Es geht um Kaufkraft und Arbeitsplätze - auch in unserer Region.