Tankstelle in Lohfelden überfallen: Täter bedrohten Verkäufer mit Waffe

Lohfelden. Am späten Mittwochabend wurde eine Tankstelle an der Straße Am Fieseler Werk in Lohfelden überfallen. Zwei Männer hatten einen Verkäufer mit einer Waffe bedroht.

Sie sind mit Geld und Zigaretten vom Tatort geflohen. Bislang fehlt von den beiden Tätern jede Spur. Zwei Männer mit Kapuzenpullis und tief ins Gesicht gezogenen dunklen Schals waren am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in den Verkaufsraum des Tankparks Lohfelden an der Straße Am Fieseler Werk, Ecke Marie-Curie-Straße eingedrungen.

Aktualisiert um 10.46 Uhr Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, zog einer der Männer eine schwarze Waffe. Der Mann mit der Waffe forderte den 25-jährigen Tankstellenmitarbeiter auf, die Kasse hinter dem Verkaufstresen zu öffnen. Anschließend nahm der Täter Bargeld aus der Kasse. Das Geld, sowie fünf Zigarettenschachteln aus dem Regal, steckte er in eine mitgebrachte weiße Plastiktüte.

Mit ihrer Beute flohen die beiden Männer in Richtung Marie-Curie-Straße. Der Verkäufer der Tankstelle alarmierte laut Sprecher Matthias Mänz die Polizei. Wie in diesem Fall üblich, wurde eine Sofortfahndung eingeleitet.

Die Täter:

Bei den Tätern handelt es sich laut Polizei um zwei Männer.

Der eine Mann war etwa 1,85 Meter groß und hatte eine kräftige, sportliche Figur. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt und trug eine dunkle Kapuzenjacke mit hellem Schriftzug auf dem Rücken sowie helle Sportschuhe. Er war maskiert mit einem dunklen Schal und soll Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben.

Der zweite Täter wird ebenfalls auf 20 bis 25 Jahre geschätzt und soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hatte eine normale Figur, war komplett schwarz bekleidet, unter anderem mit einem Kapuzenpulli und einem ins Gesicht gezogenen Schal. Er soll einen dunklen Teint gehabt haben und dunkle Augen. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent und trug eine schwarze Pistole und eine weiße Plastiktüte bei sich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0561 / 9100 entgegen.

