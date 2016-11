Der Zeit weit voraus: Lohfeldener bastelte vor 15 Jahren schon erstes E-Bike 

Lohfelden. Immer, wenn sich Philipp Balcke auf seinen Drahtesel schwingt, fährt ein gutes Stück Technik-Geschichte mit.

Ist sein inzwischen recht klapprig wirkendes Damenrad tatsächlich eines der ersten E-Bikes, oder besser gesagt Pedelecs, die jemals in der Gegend unterwegs waren?

„Kann gut sein“, sagt Heino Kirchhof aus Lohfelden, den Balcke heute besucht hat. Zumindest das Antriebsprinzip sei 34 Jahre alt, einst erfunden von dem Kasseler Tüftler Gunter Brandt. Nachgebaut hat Balcke die E-Motor-Einheit vor 15 Jahren, das Damenrad kam vom Schrottplatz ebenso wie all die anderen Teile für den elektrischen Antrieb. Das alles passierte zu einer Zeit, in der E-Bikes im Fahrradladen noch nicht zu haben waren.

„Das spart Kosten“

Beide, Balcke und Kirchhof, sind Freunde und schon lange Mitglieder bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS). Energiesparen, alternative Energiegewinnung und -nutzung, vor allem aber E-Mobilität ist ihr Thema. Auch Kirchhof, einst Lehrer, fährt längst lieber Pedelec als Auto. Und er ist jedesmal erstaunt, wie gut Balckes altes E-Damenrad noch läuft.

+ Schaltkulisse mit zwei Gängen: Geht es bergauf, bringt es Philipp Balcke auf immerhin 14 Kilometer pro Stunde.

Der Elektromotor trieb einst den Kühllüfter im Motorraum eines Autos an. Jetzt ist er so an der Vorderradgabel von Balckes Fahrrad angebracht, dass er über eine kleine Reibrolle, beklebt mit 60er Schleifpapier, das Vorderrad antreibt (wie bei einer Solex). Es können sogar zwei Gänge geschaltet werden, ein Berggang und „ein Gang für flottes Fahren“, sagt Balcke. „Flott ist gut“, witzelt Kirchhof. Mehr als 21 Kilometer pro Stunde sind nicht drin, am Berg sogar nur 14. Und dann reicht der schwere Bleiakku, untergebracht in einer kleinen Satteltasche, auch nur für etwa 20 Kilometer. Die Leistung des Motors betrage gerade einmal 175 Watt, was in etwa 0,23 PS entspricht.