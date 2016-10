85.000 Euro teurer BMW in Niestetal gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wagen von Einfahrt des Besitzers verschwunden

Niestetal. Ein alpinweißer BMW M3 im Wert von 85.000 Euro ist in Sandershausen gestohlen worden.

Die Unbekannten stahlen den teuren Sportwagen in der Nacht auf Dienstag im Ortsteil Sandershausen aus der Einfahrt seines Besitzers. Derzeit ist noch unklar, wann genau in der Nacht die Autodiebe in der Straße Fulda-blick in Sandershausen zugeschlagen haben, teilt die Polizei mit. Zwischen 22.50 und 4.30 Uhr muss die Tat geschehen sein. Wie der oder die Täter vorgingen, ist bislang ebenfalls unklar. Der BMW mit dem Kennzeichen M-YW 8574 wurde nach Aussage der Polizei erst im Juli diesen Jahres zugelassen. Derzeit fehlt von dem Wagen jede Spur. Die Mitarbeiter des Kommissariats 21/22 haben die Ermittlungen übernommen. Nun werden Zeugen gesucht. Wer in der Nacht auf Dienstag in Sandershausen etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

Kontakt: Das Polizeipräsidium ist unter Tel. 0561 / 9100 zu erreichen.

